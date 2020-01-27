Вчера, 26 января, в свой первый день рабочего визита в Республику Польша президент Украины Владимир Зеленский принял участие в памятном вечере по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.

На памятном мероприятии присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи. В своем выступлении глава государства отметил, что для него честь и ответственность встретиться с теми, кто пережил Холокост пребывая в концлагере, как передает пресс-служба ОП в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал

"Видимо, человечество еще не придумало слов, которые могли бы описать несокрушимость и силу вашего духа", - сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что воспоминания узников Аушвица, многие из которых изданы в книгах, очень сложно читать, поскольку невозможно при этом сдержать слезы.

"Большинство этих воспоминаний объединяет призыв: "Нельзя молчать! Об этом нужно говорить! Молодое поколение должно знать эти истории, знать об ужасах Холокоста. Чтобы на этой планете никогда ничего подобного не допустить снова", - заявил он.

По словам президента, даже для прочтения мемуаров узников Аушвица нужно иметь силу. Поэтому трудно представить, какую силу нужно иметь, чтобы выдержать ужасы концлагеря.

Фото: Офис президента

"Вы это сделали! Вы невероятные люди! Очень сильные и очень смелые. Вы вдохновляете никогда не сдаваться. Холокост называют темным периодом в истории человечества. И вы - лучи солнца, которые победили темноту ", - заявил глава государства.

Также Владимир Зеленский подчеркнул, что Холокост - это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества, и призвал помнить эту страницу истории и никогда не допустить ее повторения.

"Это наш долг перед памятью миллионов невинных жертв, миллионов евреев. Это наш долг перед всеми будущими поколениями ", - сказал он.

Отдельно Владимир Зеленский отметил Праведников народов мира. Это те, кто не был равнодушен и рисковал собственной жизнью для спасения евреев.

"Я горжусь тем, что более двух с половиной тысяч украинский удостоены этого высокого звания", - отметил президент.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский отпраздновал день рождения в своем Офисе с шампанским и первым тостом от Разумкова.