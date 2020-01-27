В понедельник, 27 января, в Страсбурге начинается зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой примет участие новая украинская делегация после бойкота из-за вкозвращения в ПАСЕ делегации России. Заседания продлятся до 31 января.

Парламентарии изберут нового президента ПАСЕ. Им может стать бельгийский сенатор, представитель политической группы Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) Рик Дамс. К Ассамблее во время работы сессии обратятся президенты Грузии и Молдовы. Об этом сообщает "Укринформ".

Напомним, делегация Украины пропустила предварительную осеннюю сессию ПАСЕ после парламентских выборов в июле 2019 года, протестуя против возвращения России в Ассамблею. Во время нынешней сессии Грузия председательствует в Комитете министров СЕ. На заседании планируется провести дебаты о нарушении странами-членами ПАСЕ уставных обязательств. Среди других вопросов - функционирование демократических институтов в Польше, доклад о политических заключенных в Азербайджане. По срочной процедуре парламентарии могут провести дебаты о ситуации в Ливии и на Ближнем Востоке в контексте ее последствий для Европы, обсудить нарушение прав человека и верховенства права в Турции, а также последствия Brexit. Также делегаты обсудят угрозы безопасности журналистов, вопросы защиты свободы верований, а также проблемы мигрантов.

Ассамблея примет доклад о стандартах избирательной системы в Беларуси. Кроме того, в кулуарах ПАСЕ запланировано проведение ряда событий. На них, в частности, будет рассматриваться ситуация в оккупированном Россией Крыму, выполнение российской стороной решений Европейского суда по правам человека (что РФ не соблюдает), а также удерживание Москвой политических заключенных. Венгерская делегация также запланировала проведение мероприятия по поводу "длительных ограничений языковых прав в Украине".

Как сообщала "Страна", Верховная Рада приняла постановление о возвращении украинской делегации в ПАСЕ.

В декабре 2019 года венецианская комиссия посчитала, что делегация России находится в ПАСЕ законно.