Вчера, 26 января, глава Минюста Украины Денис Малюська (который собирается продавать украинские тюрьмы - Ред.) нагрянул с неожиданной ревизией в СИЗО Одессы и рассказал об условиях, в которых содержатся заключенные, а сотрудники следственного изолятора работают.

Об итогах своего визита Денис Малюська написал в Facebook и показал фото, как выглядит СИЗО изнутри.

"Продолжил практику визита в тюрьму без предупреждения в воскресенье. На этот раз посетил СИЗО в Одессе. Специально выбираю сложные и проблемные учреждения, поэтому особых сюрпризов не было.

Из того что бросилось в глаза...

Как и в других учреждениях крайне много людей, которых не вижу никакого смысла сажать. Ниже выложил фото с женщиной, осужденной за хозяйственное (беловоротничковая) преступление и находящаяся в СИЗО с 2014 года. Уголовное производство продолжается с 2008 года.

Также наткнулся на парня 17 лет, который обвиняется в краже (уже был осужден за аналогичное преступление (условно, ранее). А также на мужчину, который обвиняется в мошенничестве (невозвращение долга по расписке) и дело которого рассматривает уже третий состав суда первой инстанции.

В течение месяца-двух планируем подать законопроект, который позволит отфильтровать из тюрем тех, чье пребывание там неуместно.

Коты / кошки повсюду, и это не особенность этого СИЗО, их много в большом количестве учреждений. Один из котят забрался ко мне на плечи. Понимаю почему многим заключенным это по душе.

Здание и условия содержания (как и почти везде), мягко говоря, оставляют желать лучшего.

Нет ни одного понятного решения проблемы наркозависимых лиц. На метадоновой заместительной терапии находится только один человек на все СИЗО. Наркозависимых там намного больше.

Один из заключенных пожаловался на запрет использования игровых консолей и приставок. Тоже не понимаю этого запрета и, если не получу должной аргументации, сниму ее уже в ближайшие дни. Взрослые мужчины месяцами (иногда годами) сидят в маленьких камерах и выходят только на час в сутки прогуляться в тесном дворике. Им нужно чем-то себя занять в течение суток. Книги и телевизор - не всегда достаточный выход. Условия для занятия физическими упражнениями тоже далеко не идеальны

Работники СИЗО проживают и работают в условиях, не намного лучших. Это нужно исправлять как можно быстрее", - написал министр.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что главу Минюста Малюську оштрафовали на 38 тысяч гривен за невыполнение решения суда.