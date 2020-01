На небосклоне мировой поп-музыки вспыхнула сверхновая звезда. Она из США, ее зовут Билли Айлиш и ей всего 18 лет. На 62-й церемонии музыкальной премии Грэмми, которая прошла 26 января в Лос-Анджелесе, она получила главную награду в номинации лучший поп-альбом 2019 года за свой дебютный диск "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" (Когда мы все засыпаем, то куда мы идем?).

О победе юной американки сообщает официальный сайт Грэмми.

Песня Билли Айлиш "Все хорошие девочки попадают в ад" из альбома "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

Видео: Billie Eilish

Стоит отметить, что с Билли Айлиш за главную награду Грэмми в категории лучший поп-альбом так же сражались Ариана Гранде с альбомом "Thank u, next", Тейлор Свифт ("Lover"), Бейонсе ("The Lion King: The Gift"), а также Эд Ширан ("No.6 Collaborations Project").

Ранее "Страна" сообщала, что Билли Айлиш станет самой юной исполнительницей главной песни фильма о Джеймсе Бонде.