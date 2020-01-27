Вчера, 26 января, в районе городе Калабасас (штат Калифорния - Ред.) разбился частный вертолет. И при крушении погибло 4 человека, среди которых оказался и легендарный баскетболист, мега-звезда НБА Коби Брайант.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter уже выразил официальные соболезнования по поводу этой трагедии.

"Великий баскетболист Коби Брайант и три других человека погибли в результате крушения вертолета в Калифорнии. Это ужасные новости!

...Коби Брайант, несмотря на то, что был одним из действительно великих баскетболистов всех времен, только начинал в жизни. Он очень любил свою семью и имел такую сильную страсть к будущему. Потеря для его прекрасной дочери Джанны делает этот момент еще более разрушительным...

...Мелания и я посылаем наши самые теплые соболезнования Ванессе (жена Коби Брайанта - Ред.) и замечательной семье Брайанта. Да пребудет с вами Бог!", - написал глава Белого дома в серии твитов.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Коби Брайанту был 41 год. Он в течение двух десятилетий играл в Национальной баскетбольной ассоциации за "Лос-Анджелес Лейкерс", выиграл пять чемпионатов и провел 18 Матчей всех звезд, прежде чем уйти после завершения сезона 2016 года. Считается одним из самых лучших баскетболистов всех времен.

У Брайанта остались четверо детей - Джинна, Наталья, Бьянка и Капри. Последняя родилась в июне 2019 года.

Ранее "Страна" сообщала, что легендарный баскетболист Лейкерс разбился на вертолете.