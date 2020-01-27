В среде украинских силовиков разразился громкий скандал после того как с одесского бизнесмена Вадима Альперина сняли электронный браслет слежения (в СМИ одессита называют королем контрабанды - Ред.) .

Причем Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) уже пообещала уголовное производство против сотрудников полиции, по вине которых бизнесмен и лишился своего "украшения".

Об этом заявил Роман Симкив, начальника отдела САП, процессуальный руководитель в деле Альперина, как передает "Украинская правда".

По словам прокурора, никаких правовых оснований снимать "электронный браслет" с Альперина не было, и в ближайшее время он будет снова надет.

Роман Симкив пояснил, что предыдущее постановление об избрании Альперину меры пресечения предусматривает обязанность носить "электронный браслет" в течение 2 месяцев с момента внесения залога, то есть до 2 февраля. Срок 25 января, указанный там, касался только меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Альперин был на заседании в четверг, где ему была вручена копия постановления судьи, которое предусматривало, в том числе, обязанность носить браслет. Если он дал согласие на снятие браслета, то он нарушил это постановление.

Поэтому САП и НАБУ будут решать два вопроса - регистрация уголовного производства в отношении сотрудников полиции Одессы и подача в суд ходатайства о взыскании с Альперина залога в 70 млн гривен за снятие браслета", - пояснил Симкив.

Прокурор САП подчеркнул, что, когда полиция снимает электронный браслет с подозреваемого, она сообщает об этом прокурору или следователю, однако в воскресенье, 26 января, никому из представителей обвинения сообщено не было. Тем не менее, "браслет" был снят около 12.00.

"Эта ситуация будет иметь дальнейшее развитие. Потому что такой дерзости еще не проявлял ни один из подозреваемых, фигурирующих в производствах САП" - пообещал прокурор.

Ранее "Страна" сообщала, что суд наложил арест на имущество "крестного отца контрабанды" Альперина.