В Китае продолжает свирепствовать эпидемия уханьской пневмонии, которая вызывается новым типом коронавируса. За минувшие сутки в Поднебесной жертвами опасной болезни стали еще 24 человека, и таким образом общее количество смертей составило уже 80 случаев.

Новую печальную статитсику озвучил Государственный комитет КНР по делам здравоохранения, как передает Интерфакс.

Все новые случаи летальных исходов приходятся на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения заболевания. Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника, 27 января, число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 794 человек.

Премьер-министр Китая Ли Кэцян сегодня снова прибыл в Ухань, чтобы проконтролировать работу врачей и их усилия по предотвращению и контролю новой вспышки коронавируса. Он также посетил пациентов и медицинский персонал.

За пределами материкового Китая, за истекшие сутки восемь новых случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване.

Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, по четыре - в Австралии и Сингапуре, по три - в Японии, Южной Корее, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале.

Ранее "Страна" сообщала, что инкубационный период коронавируса от одного дня до двух недель.