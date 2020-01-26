В Украине при Совете национальной безопасности и обороны создали оперативную группу по вопросам мониторинга и анализа ситуации по распространению коронавируса. На данный момент чиновники полностью контролируют ситуацию.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, контроль будет осуществляться на постоянной основе, передает пресс-служба ведомства.

"Ситуация с распространением нового коронавируса находится на постоянном контроле, и аппарат СНБО Украины владеет в полном объеме всей необходимой информацией по этому вопросу", - говорится в сообщении.

Данилов уточнил, что усиленный мониторинг будет осуществляться в отношении стран Азии, Европы, США и стран СНГ, с которыми Украина имеет общую границу. Сейчас анализируются данные от иностранных государств по борьбе с вирусом.

Напомним, в сети показали, как в столичном аэропорту проверяют пассажиров из Китая на возможное наличие коронавируса. Для этого у людей меряют температуру прямо в салоне самолета.

Ранее мы писали, что из-за опасного коронавируса сотрудники лабораторного центра Минздрава Украины и члены экипажей будут опрашивать о самочувствии пассажиров самолетов, следующих из Китая.

Также "Страна" сообщала, что в декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.