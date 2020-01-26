Президент Украины заявил, что на Донбассе за сутки погибли два бойца, что свидетельствует о том, что война продолжается. Также он рассказал, что с начала года в районе конфликта погибли 11 украинских военнослужащих.

Цитируя слова президента, в пресс-службе уточнили, что один из военных погиб в результате обстрела, а второй подорвался на мине.

"Сегодня на Донбассе погибли двое наших ребят. Один во время обстрела, второй - подорвался. Это значит, что война продолжается. И что еще с большими усилиями надо пытаться ее завершить. В этом году уже одиннадцать военных погибли в боях", - написано в обращении.

Кроме того, Зеленский высказал слова поддержки родным и близким, в семьи которых пришло горе.

Скриншот: facebook.com/zelenskiy95

Напомним, утром, 26 января сепаратисты обстреляли украинские позиции в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Красногоровка и Лебединский. В результате погиб военный.

Это уже второй раз за эту неделю, когда погиб украинский военнослужащий. Ранее военный погиб 22 января.