Пропавшего соратника экс-президента Украины Петра Порошенко Игоря Кононенко засекли на теннисном турнире Australian Open, где первая ракетка Украины Элина Свитолина разгромно проиграла испанке Габриэле Мугуруси в двух сетах.

В момент, когда бывший парламентарий попал на камеру, комментатор как раз рассказывал о бойфренде украинки - темнокожем 33-летнем французе Гаэле Монфисе и всей ее звездной группе поддержки, сообщает Главком.

Игорь Кононенко. Фото: glavcom.ua

Ранее мы писали, что по данным источников "Страны" в Госпогранслужбе, соратник Порошенко Игорь Кононенко, который со скандалоом улетел из Украины 17 октября 2019 года, больше на родную землю не возвращался.

До этого Кононенко заявлял, что летит в Стамбул (Турция), а оттуда отправится в Китай. Интересно, что бывший нардеп от БПП и "смотрящий" за энергетикой у Порошенко улетел из Украины на следующий день после задержания Олега Гладковского - еще одного соратника экс-президента и фигуранта "Свинарчукгейта".

Также "Страна" разбиралась, почему соратнику Порошенко Игорю Кононенко дали улететь из Украины.