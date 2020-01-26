Украинское государственное предприятие "ВО Южный машиностроительный завод имени А. М. Макарова" заключил сделку с российским ООО "Промышленное обеспечение "Альфа-Металл" на поставку алюминия на сумму в 42,9 млн гривен.

Как свидетельствуют данные из системы "Прозорро", договор подписан 15 января.

Так, на украинское предприятие должен поступить алюминиевого проката общим весом 88 724 килограмма. Учредителем российской "Альфа-Металл" является Дмитрий Борунов и Сергей Горячев, а должность директора фирмы занимает Дмитрий Трищенко.

Уточняется, что это не первая сделка между "Южмашем" и "Альфа-Металл". К примеру, в 107 году были заключены четыре договора на сумму в 315,10 млн гривен. Они также касались поставки алюминия.

Напомним, в пятницу, 12 июля, на территории Южного машиностроительного завода имени Макарова обнаружили тело военнослужащего Национальной гвардии Украины. В этот же день на предприятие состоялся визит президента Украины Владимира Зеленского.