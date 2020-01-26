По так называемой "зеленой зоне" Багдада, где находится посольство Соединенных Штатов, выпущены пять ракет.

Информация о пострадавших пока отсутствует, однако известно, что несколько снарядов попали в дипломатическое учреждение.

В Alsumaria News уточняют, что детали инцидента сейчас выясняются.

В то же время иракские силовики уточнили, что обстрел производился из реактивной установки "Катюша".

Это далеко не первый случай ракетного обстрела "зеленой зоны". Совсем недавно вблизи посольства США упали две ракеты, но особого ущерба не нанесли.

Напомним, 21 января в Ираке три ракеты упали рядом с посольством США, в так называемой зелёной зоне в центре Багдада. В результате обстрела в здании среагировали сирены.

Ранее "Страна" информировала, как под Багдадом обстреляли ракетами базу, на которой находились военные США.

Еще отметим, что в Америке заявили об отказе выводить войска из Ирака.