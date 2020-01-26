Баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета. 41-летний баскетболист находился на борту своего частного вертолета вместе с четырьмя другими пассажирами, все они умерли.

Об этом сообщает издание TMZ Sports.

По информации издания, вертолет "Cикорский S-76", в котором находился экс-спортсмен, разбился в городе Калабасас в штате Калифорния. На борту находились еще три человека, они также найдены мертвыми. Жена Брайанта, Ванесса, среди погибших не числится. Перед тем, как упасть на землю, вертолет загорелся. Причина крушения расследуется.

Крушение вертолета с Коби Брайантом. Фото: TMZ

Фото: Twitter/ LASD Lost Hills Stn.

Брайант в течение двух десятилетий играл в Национальной баскетбольной ассоциации за "Лос-Анджелес Лейкерс", выиграл пять чемпионатов и провел 18 Матчей всех звезд, прежде чем уйти по завершении сезона 2016 года. Считается одним из самых лучших баскетболистов всех времен.

Видео: YouTube/ NBA

Напомним, что 2 января в США умер экс-комиссионер (глава организации) НБА Дэвид Стерн. Стерн возглавлял НБА с 1984 по 2014 год. Под его руководством она превратилась из практически банкрота в одну из ведущих спортивных лиг.

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