Полиция в Хмельницкой области устанавливает детали взрыва во дворе пятиэтажки в Староконстантинове, в результате которого погиб 27-летний мужчина.

По прибытию на место выяснилось, что взорвалась граната "РГД-5", а вероятной причиной является незаконное обращение со взрывчаткой.

В пресс-службе полиции уточнили, что по данному факту открыли уголовное производство.

"ЧП произошло сразу после полуночи 26 января. В дежурную часть Староконстантиновского отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что во дворе рядом с пятиэтажкой взорвался неизвестный предмет и погиб мужчина", - говорится в сообщении.

Уточняется, что от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Напомним, в жилом доме в Харькове прогремел взрыв. В результате подрыва гранаты погиб мужчина. результате инцидента погиб 63-летний житель квартиры. Полицейский выяснили, что накануне мужчина говорил о своем намерении покончить жизнь самоубийством.

Также "Страна" писала, что в Днепре скончалась 17-летняя девушка, которая 21 января пострадала при взрыве петард на балконе одной из жилых многоэтажек левого берега города.