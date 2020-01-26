В киевской 16-этажке, расположенной на улице Анны Ахматовой, выпал мужчина. Согласно предварительной информации, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Как сообщает "Информатор", мужчина скончался от падения с высоты. Предсмертной записки при этом обнаружено не было.

"Очевидец видел, как из окна высотки выпадает человек. Прибывшие медики были бессильны. На данный момент неизвестно, откуда именно произошло падение. Предсмертной записки при погибшем не нашли. На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Погибшему было 34 года. Детали случившегося выясняются", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером в субботу, 11 января, во Львове из четвертого этажа многоэтажки выпала 21-летняя девушка. При осмотре оказалось, что у нее порезаны вены на руке.

Ранее "Страна" писала, в столице 24 декабря прошлого года было найдено тело пожилого мужчины, который свел счеты с жизнью, выбросившись из многоэтажки. Его обнаружила девушка, которая вышла покурить.

Мы также приводили признаки, по которым можно определить, что человек задумывается о суициде.