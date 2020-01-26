Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где возьмет участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим.

Как сообщает пресс-служба президента, в ходе встречи в Польше Зеленский встретится с польским лидером Анджеем Дудой.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Республику Польша. Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в г. Освенциме, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. Программой визита также предусмотрена встреча Владимира Зеленского с Президентом Польши Анджеем Дудой", - говорится в сообщении.

Скриншот: facebook.com/president.gov.ua

Ранее "Страна" писала, что Зеленский рассказал Нетаньяху, почему его дедушка не стал жертвой Холокоста.

Также мы рассказывали, что президент Владимир Зеленский во время пребывания с рабочим визитом в Израиле отказался от участия во Всемирном форуме памяти Холокоста, но выразил "солидарность с народом Израиля в чествовании памяти жертв" трагедии и пообщался с президентом Израиля Реувеном Ривлином.