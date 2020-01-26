Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба назвал дипломатическим маневром поздравление Зеленским президента России Владимира Путина с Новым годом.

В интервью "Радио свобода" чиновник уточнил, что Зеленский сделал множество шагов по урегулированию конфликта между Украиной и Россией. Но примирение будет еще не скоро.

"Я думаю, что если мы говорим о том, что происходят переговоры для решения жизненно важных вопросов, таких как возвращение украинских пленных, таких как возвращение украинских кораблей, захваченных в Керчи... Было также очень много шагов сделано для того, чтобы двигаться в сторону примирения... В сторону урегулирования. До примирения очень далеко еще. Но в сторону урегулирования конфликта на Донбассе, развязанного Россией. То акт приветствия является дипломатическим маневром, который не нужно преувеличивать", - сказал он.

Ранее "Страна" писала, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого лидеры стран поздравили друг друга с Новым годом.

Напомним, 30 декабря прошлого года президент России Владимир Путин разослал поздравления лидерам почти 40 стран с Новым годом. Однако президента Украины Владимира Зеленского там не оказалось.