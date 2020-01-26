В окружении помощника президента России Владислав Сурков говорят, что он уже давно решил уйти в отставку и жаловался на однообразие работы.

Об этом сообшает РБК со ссылкой на знакомого Суркова.

"Все время одно и то же, приходится крутиться как белка в колесе", - рассказал знакомый Суркова.

По его словам, помощник президента также сказал, что "видеть свою фамилию в течение двадцати лет в справочнике АТС-1 (линия спецсвязи для высокопоставленных чиновников. — РБК) — это тяжело".

В тоже время "Медуза" пишет, что сворачивать активность на украинском направлении Сурков начал еще два года назад.

"С января 2018-го по настоящее время работа по направлению почти не велась. А после победы Зеленского вообще все остановилось", — говорит собеседник «Медузы», работавший с Сурковым.

По его словам, помощник президента и его команда по сути прекратили работать с лидерами общественного мнения и элитами на Украине, формировать идеологию. "Все это было фактически в орбите его управления по приграничному сотрудничеству, — отмечает источник. — Но все инициативы по направлению в последние годы исходили только от Медведчука, МИД, Козака и других игроков".

Источник в АП РФ сказал "Медузе", что Сурков еще, не исключено, будет играть роль в российской политике — причем во внутренней.

А украинское направление, как предполагается, будет курировать заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.

Ранее мы писали, что помощник президента РФ Владислав Сурков уходит с госслужбы в связи "со сменой курса на украинском направлении". Как утверждает Чеснаков, в ближайшее время политик намерен заниматься медитацией, а после этого - рассказать о дальнейших планах.

После этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает ничего об отставке Суркова. По его словам, это не может быть связано со сменой позиции по Украине, поскольку последняя не менялась. Также он указал на отсутствие соответствующего указа со стороны Путина.

"Страна" уже разобралась, почему ушел Сурков и действительно ли Кремль меняет политику по Украине.