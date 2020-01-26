В сети показали, как в столичном аэропорту проверяют пассажиров из Китая на возможное наличие коронавируса. Для этого у людей меряют температуру прямо в салоне самолета.

В случае обнаружения симптомов, похожих на ОРВИ, людей срочно направят к специалистам, говорится в Telegram-канале "Киев Сейчас".

"Главная задача - не допустить проникновения вируса на территорию страны. Рейс Санья - Борисполь. Пассажирам проверяют температуру. В случае, если у человека есть внешние признаки заболевания ОРВИ, пограничники будут советовать им обратиться к врачам. В особых случаях таких пациентов будут срочно отправлять к специалистам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что осмотр также будет проводится и для животных, которых пытаются ввезти в Украину.

Видео: YouTube/ТТ Новости

Ранее мы писали, что из-за опасного коронавируса сотрудники лабораторного центра Минздрава Украины и члены экипажей будут опрашивать о самочувствии пассажиров самолетов, следующих из Китая.

Напомним, что в декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.