Появились фото и видео, как в аэропорту Борисполя проверяют на коронавирус пассажиров из Китая
В сети показали, как в столичном аэропорту проверяют пассажиров из Китая на возможное наличие коронавируса. Для этого у людей меряют температуру прямо в салоне самолета.
В случае обнаружения симптомов, похожих на ОРВИ, людей срочно направят к специалистам, говорится в Telegram-канале "Киев Сейчас".
"Главная задача - не допустить проникновения вируса на территорию страны. Рейс Санья - Борисполь. Пассажирам проверяют температуру. В случае, если у человека есть внешние признаки заболевания ОРВИ, пограничники будут советовать им обратиться к врачам. В особых случаях таких пациентов будут срочно отправлять к специалистам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что осмотр также будет проводится и для животных, которых пытаются ввезти в Украину.
Видео: YouTube/ТТ Новости
Ранее мы писали, что из-за опасного коронавируса сотрудники лабораторного центра Минздрава Украины и члены экипажей будут опрашивать о самочувствии пассажиров самолетов, следующих из Китая.
Напомним, что в декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.