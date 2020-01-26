В жилом доме в Харькове прогремел взрыв. В результате подрыва гранаты погиб мужчина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

По словам правоохранителей, сообщение о взрыве поступило в приемную полиции сегодня, 26 января. Прибыв на место происшествия, в квартиру дома, расположенного на улице Светлой в Харькове стражи порядка обнаружили последствия взрыва.

Специалисты взрывотехнического управления выяснили, что взрыв произошел вследствие детонации гранаты "РГД-5". В результате инцидента погиб 63-летний житель квартиры. Полицейский выяснили, что накануне мужчина говорил о своем намерении покончить жизнь самоубийством.

Фото: Поліція Харківської області

"Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Следственным решается вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении полиции.

Скриншот: Поліція Харківської області в Фейсбук

Ранее мы писали, что в одном из харьковских гаражей в Индустриальном районе Харькова по ул.Зеленодольского произошел пожар, в результате которого взорвался газовый баллон. После взрыва погибли 3 человека.

Также "Страна" сообщала, что в Харькове возле дома по улице Чайковского взорвался автомобиль адвоката Андрея Гагуна "Toyota Camry". В результате происшествия никто не пострадал.