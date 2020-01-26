В Черновцах пьяный мужчина на Рождество из-за семейной ссоры облил 16-летнюю дочь бензином и поджег ее. Девушка получила сильные ожоги лица, шеи и левой руки.

Девушка вмешалась в ссору мужчины с женой, а от смерти ее спас старший брат. Сейчас она находится в больницу, передает ТСН.

"Он меня хотел ударить. Анечка из комнаты забежала и начала за меня заступаться. Старший заскочил и начал их разнимать", - сказала мать пострадавшей Наталья Крицкая.

Уточняется, что накануне инцидента отец с соседом всю ночь праздновал грядущее Рождество. В тот момент, как брат бросился тушить огонь на сестре, мать схватила 6-летнюю дочь и выбежала из дома. Виновник трагедии при этом молча наблюдал за происходящим.

"На лестнице стоял смотрел. Я когда Аньку бросил в снег, я оборачиваюсь, кричу ему: помоги! А он говорит: кому надо, пусть тот спасает", - рассказал брат Ани Иван Крицкий.

Однако после того, как осознал случившееся, и услышав сирену полицейских, отец семейства бросился бежать. Медики утверждают, что для восстановления девушки может понадобится около года.

Видео: YouTube/ТСН

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