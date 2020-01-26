Двое малолетних детей оказались запертыми в квартире в Одессе. Их мать ушла из дома и долго не возвращалась. Один из мальчиков попытался выпрыгнуть из окна квартиры, которая находится на 4-м этаже.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

Вчера, 25 января, в полицию поступил звонок от жителей одного из многоквартирных домов на улице Семинарской. Они сообщили о детях, которые остались одни дома без матери. Вскоре патрульные прибыли по адресу и начали опрашивать соседей.

Фото: Патрульная полиция Одесской области

Заявительница сообщила, что ее соседка закрыла детей одних в квартире и ушла в неизвестном направлении.

По данным полиции, 10-летний и 3-летний мальчики, оставшись без присмотра плакали и просили о помощи. Соседи рассказали правоохранителям что старший мальчик открыл окно и пытался пригнуть с четвертого этажа, чтобы хоть как-то выбраться из квартиры.

Фото: Патрульная полиция Одесской области

"После многочисленных попыток, стражам порядка все же удалось связаться с гражданкой по телефону. Впоследствии женщина с явными признаками опьянения, пришла в квартиру. Открыв квартиру, полицейские ужаснулись условиям, в которых живут дети. Везде была грязь и очень неприятный запах", - говорят в полиции.

Патрульные вызвали на место происшествия инспектора ювенальной превенции и специалиста территориального отдела по правам детей, составили акт о жилищных условиях квартиры, в которой живут дети.

Также на 30-летнюю женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за невыполнение родительских обязанностей, по воспитанию детей.

Скриншот: Патрульна поліція Одеської області

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