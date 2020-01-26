Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда подтвердил информацию о гибели протоиерея Всеволода Чаплина.

У себя в Telegram он написал, что не первый год знаком с мужчиной, и не один раз сильно спорили.

"Сегодня умер отец Всеволод Чаплин...Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили... Царствие Небесное!" – написано в сообщении.

В то же время Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас утверждает, что помимо служения в церкви, Чаплин был известным общественным деятелем. А из жизни тот ушел после того, как отслужил Божественную Литургию.

Ранее "Страна" писала, что в России на 52-м году жизни умер священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин. Трагедия произошла, когда священнослужитель вышел из храма.

Напомним, 19-летний житель французского департамента Уаза Александр В. убил 91-летнего священника Римо-католической церкви Роджера Матассоли, обвиняемого в педофилии.