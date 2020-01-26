Коронавирус является инфекционным во время инкубационного периода. Он составляет от одного до 14 дней. Это усложняет властям задачу по сдерживанию эпидемии вируса.

Об этом сообщает глава Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэй, передает The Guardian.

"Инкубационный период, когда человек уже болен, но никаких симптомов заболевания нет, составляет от одного до 14 дней", - заявил Ма Сяовэй.

Он также сообщил, что власти обладают ограниченным объемом информации касательно характеристик 2019-nCoV. Из-за этого пока нет четкого понимания, во что этот вирус может мутировать дальше.

В китайском Минздраве также отметили, что на начальной стадии заболевание может протекать без таких характерных симптомов, как кашель и лихорадка: некоторые заразившиеся жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом, сообщили китайские врачи.

Ранее мы писали о том, что украинский Минздрав дал советы по предотвращению заражения коронавирусом. Так, при обнаружении симптомов, которые соответствуют ОРВИ, путешественникам советуют обратиться к врачу и ознакомить его с историей своих путешествий.

Напомним, что ранее сегодня чиновник китайского Минздрава Гао Фу заявил, что новый смертельный коронавирус, который заразил почти 2000 человек и убил десятки людей в Китае, является не таким мощным, как SARS-CoV.