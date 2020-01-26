В понедельник, 27 января, на большей части Украины ожидается теплая погода без осадков.

Об этом гласят данные Укргидрометцентра.

Так, на юге Украины солнечно и без осадков в течение суток. Однако в Одесской области днем ожидается дождь. Термометр покажет -1... +3 градуса ночью и +3... +6 градусов днем. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.

На севере в течение ночи ожидают ожидают -1... +1 градус. Днем температура закрепится на уровне +2... +5 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Ровенской областях Украины днем ожидается мокрый снег. Ночью столбик термометра опустится до -1... +1 градуса, а днем покажет +2... +7 градусов. Ветер южно-западный со скоростью 5-10 м/с.

В восточных регионах 27 января без осадков, солнечно. Температура воздуха -2... 0 градусов ночью и +5... + 7 днем. Ветер западный со скоростью 5-10 м/с.

В центральной части Украины в течение суток ясно, без осадков. Столбик термометра ночью покажет -1 ... +1 градус, днем температура повысится до +2 ... +5 градусов. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.

В столице температура 27 января составит -1... + 1 градуса ночью и +3... + 5 градусов днем. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Без осадков.

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