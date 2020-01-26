Завтра в Украине, в понедельник 27 января будет сухо. Во вторник дожди прольются над Черкащиной, Днепром и Кропивницким, а в среду мокрый снег с дождем и сильный ветер придут на всю территорию Украины кроме Юга.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"27-го января, в понедельник, температура воздуха в течение дня +2 +5 градусов.", - обещает синоптик.

Что касается столицы Украины, то в Киеве в понедельник-вторник осадки маловероятны, однако в среду, 29 января, в ожидается усиление ветра, прольется дождь, который вечером перейдет в мокрый снег.

"Тому, кто реагирует на изменение погоды головой, сосудами или настроением - приготовиться во вторник к превентивным мерам: консультации с врачом, знакомые вспомогательные таблетки, апельсины, хорошее кино, родные люди рядом", - посоветовала Диденко.

Ранее мы писали, что в городе Вышгород Киевской области от аномального тепла в январе расцвели подснежники и сакура.

Также "Страна" сообщала, что только 9% украинцев не верят в то, что сейчас на Земле происходит глобальное изменение климата.