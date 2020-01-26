Глава Офиса президента Андрей Богдан решил поддержать благотворительный аукцион, средства от которого пойдут на лечение в Польше 7-летней Даши из Ровно, у которой диагностировали ВИЧ-инфекцию.

Стартовая цена лота составляет 5 тысяч гриве.

Как сообщает пресс-служба "Благодійне Рівне", за эти деньги можно будет встретится с Богданом и выпить с ним чашечку кофе.

"Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Богдан приглашает победителя аукциона на чашечку вкусного кофе. Пообщается на разные темы, ну и конечно же, о политике. Встреча состоится в Киеве", - говорится в сообщении.

Уточним, что встреча продается как лот №70.

Скриншот. Фото: facebook.com/blagodiynerivne

Ранее "Страна" писала, что Андрей Богдан похвалился перед порохоботами комплиментом от посла США.