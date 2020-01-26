Минздрав поделился рекомендациями, которые помогут украинцам уберечься от коронавируса и ОРВИ.

Такое сообщение появилось на официальном сайте ведомства.

Так, при обнаружении симптомов, которые соответствуют ОРВИ, путешественникам советуют обратиться к врачу и ознакомить его с историей своих путешествий.

Также на сайте Министерства напомнили о перечне стандартных рекомендации Всемирной организации здравоохранения для широкой общественности по уменьшению влияния и передачи ОРВИ:

часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажной платком.

использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;

избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

если есть повышенную температуру тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу и сообщите ему предшествующей историей путешествий;

посещая живые рынки в районах, где сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с живыми животными и поверхностями, которые контактируют с животными;

не употребляйте в пищу сырых или недостаточно термически обработанных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, молоком и т.п. следует вести себя осторожно.

В Минздраве заявили, что актуальная информация касательно коронавируса будет распространятся ведомством на ежедневной основе.

Напомним, что ранее сегодня чиновник китайского Минздрава Гао Фу заявил, что новый смертельный коронавирус, который заразил почти 2000 человек и убил десятки людей в Китае, является не таким мощным, как SARS-CoV.

В то же время в Китае увеличилось количество заболевших и умерших от нового вируса, который вызвает атипичную пневмонию. В провинции Хубэй умерли еще 13 человек, количество зараженных выросло на 323 человека. Всего же по стране 54 смерти и 1 610 зараженных.