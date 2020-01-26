Чиновник китайского Минздрава сказал, что новый смертельный коронавирус, который заразил почти 2000 человек и убил десятки людей в Китае, является не таким мощным, как SARS-CoV.

Cлова Гао Фу, главы Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, передает издание The Wall Street Journal.

Cообщается, что новый вирус вызвал тревогу на фоне растущего числа погибших и обнаружения того, что он происходит из того же семейства коронавирусов, что и SARS, в результате которого погибло около 650 человек в континентальном Китае и Гонконге в 2003 году.

"Из того, что мы видим сейчас, эта болезнь (коронавирус - Ред.) действительно не такая сильная, как SARS", - сказал Гао Фу.

На сегодняшнем пресс-брифинге представители Минздрава Китая заявили, что Китайский новый год - это лучшее время для сдерживания эпидемии. Если транспортные ограничения будут успешно введены, они могут выиграть время для следующего этапа предотвращения распространения болезни, сказал Ли Бин, заместитель министра здравоохранения в КНР

"Ситуация в отношении развития эпидемии все еще не полностью находится под нашим контролем", - заявил Ли Бин.

Напомним, что глава Министерства здравоохранения Украины заявила, что в стране не зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Мы сообщали, что по данным на воскресенье, 26 января, около 2 000 человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, 1 610 из случаев заражения - в Китае. Также в Китае зафиксировано 54 летальных исхода.