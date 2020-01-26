Журналист и основатель политического движения "25%" Роман Реведжук призвал расправится с журналистами телеканала NewsOne, когда те были вчера на корпоративе в ресторане на Крещатике.

У себя в посте на Facebook он написал, что "их не часто соберешь так всех в куче".

"Вся медведчуковская тусовка с НьюзВан сейчас в Будда баре на Крещатике, 14. Все вместе, в одном месте. Не часто их соберешь так всех в куче. Не хватает лишь котла и смолы горячей", - написал он.

Скриншот: Facebook/Юлия Колтак

В ответ на это, телеведущая NewsOne Юлия Колтак рассказала, что хочет показать призывы к насилию со стороны Реведжука депутатам Европарламента.

"Итак, вчера у нас был корпоратив. Не думала, что такое обычное, для нормальных людей, мероприятие может вызвать столько зависти и злости. Очень известный в узких кругах журналыст-актывыст, пока мы спокойно танцевали и отдыхали, у себя на ФБ-странице указывал адрес нашего праздника и призывал к насилию. В нормальной стране, за такие «посты» его можно было осудить. Но не у нас. Почитайте комменты - там еще веселее", - написанала она.

Скриншот: Facebook/Юлия Колтак

Кроме того, Колтак попросила главу Национальной союза журналистов Украины Сергея Томиленко обратить внимание на инцидент, а польского журналиста и публициста Януша Недзвецкого показать эти призывы Евродепутатам.

Ранее Реведжук активно поддерживал Порошенко, объявил об учреждении "политического правозащитного движения 25%" (это цифра, которую получил Порошенко во втором туре), а также публиковал и другие провокационные посты. Например, вот этот:

Фото: facebook.com/roman.revedzhuk

Ранее "Страна" писала, что в декабряе прошлого года журналисту и ведущему телеканала NewsOne Андрею Павловскому пыталась вручить повестку Главное следственное управление в рамках расследования об убийстве журналиста Павла Шеремета.