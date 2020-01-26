В Киевском районе Позняки было обнаружено тело мужчины. Оно находилось в воде у берега озера Утиное.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Сегодня, 26 января, в озере Утиное на Позняках, в Киеве, было обнаружено тело мертвого мужчины.

Сообщается, что спасатели вытащили труп из воды и передали его правоохранительным органам. Теперь стражи порядка должны будут выяснить обстоятельства смерти мужчины.

По предварительной информации экспертизы, следов насильственной смерти на теле выявлено не было.

Скриншот: Facebook/ dtp.kiev.ua

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве в карете скорой помощи умер курьер службы доставки Glovo. По предварительной информации, якобы от переохлаждения. Тело курьера было найдено неподалеку от торгово-развлекательного центра "Гулливер", возле Спортивной площади.

Также мы писали, что родители убитых на Новый год девушек в киевской квартире рассказали о подробностях их жизни. Выяснилось, что юная Мария Камынина вела личный дневник, в котором писала жуткие рассказы и упомянула собственную смерть.