В Бердянске до конца января были закрыты на карантин все школы и детские сады из-за высокого заболевание ОРВИ. Всего учебный процесс будет приостановлен в 51 классе 27 школах.

Как сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины, карантин затронет школы Васильевского, Вольнянского, Запорожского и Черниговского районов.

"В дошкольных учебных заведениях существенная часть отсутствующих по болезни детей на этой неделе составляет 7% (против 6,3% отсутствующих детей на прошлой неделе), в т. ч. из-за ОРВИ отсутствуют 5% детей (на прошлой неделе было 4,5%)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 7 детских садах будут закрыты 8 детских групп.

Напомним, 24 января в Житомире объявили 10-дневный карантин для школьников из-за увеличения случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Почти 4 тысячи детей отсутствуют на занятиях из-за болезни.

Ранее сообщалось, что с начала эпидсезона (с октября 2019 по 12 января 2020 года) от осложнений гриппа умерли 5 взрослых: две женщины и трое мужчин.