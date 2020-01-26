В Украине не зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Украина взаимодействует с международными организациями, которые следят за вспышками эпидемии в мире.

Об этом рассказала министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на внеочередном совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает Офис Президента.

По словам министра, выявленные случаи коронавируса в Украине, о которых сообщали СМИ, были обычным гриппом. На данный момент функционирует оперативный штаб для согласования необходимых медицинских и межведомственных действий в случае выявления вируса 2019-nCoV.

"Сегодня для всех очевидны процедуры в случае выявления, необходимости лечения и диагностики. Есть готовность в лабораториях и по тест-системам для выявления и исключения подозрительных случаев на предмет того, касаются ли они или нет китайского коронавируса. Взаимодействие с международными организациями, которые мониторят на глобальном, межгосударственном уровне, ежедневное", – отметила Зоряна Скалецкая.

В свою очередь замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что налажена оперативная коммуникация с пограничниками, в частности в аэропортах. Для них была подготовлена инструкция, как реагировать и проверять пассажиров.

"Те технологии, которые помогли вылечить людей в Китае, применяются и в Украине. Наши инфекционисты знают о них и готовы их использовать. С помощью таких же технологий они лечат гриппоподобные заболевания", – заявил Ляшко.

Президент Зеленский считает, что Минздраву нужно улучшить информирование граждан и сформировать четкие рекомендации: "Надо усилить коммуникацию. Люди ее не видят. В новостях нам сообщают только статистику - где и сколько случаев. Но говорят, что нам нужно делать. Необходимо сформировать рекомендации первоочередных действий, которые необходимо делать людям даже в случае обычного сезонного заболевания ОРВИ".

Напомним, что по данным на воскресенье, 26 января, около 2 000 человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, 1 610 из случаев заражения - в Китае. Также в Китае зафиксировано 54 летальных исхода.

Скриншот: Офіс Президента України

Ранее мы писали, что из-за опасного коронавируса в аэропорту "Борисполь" будут мерить инфракрасным термометром температуру пассажирам самолетов, прибывших из Китая.

Напомним, что в декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.