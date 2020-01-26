В России на 52-м году жизни умер священник Русской православной церкви Всеволод Чаплин. Трагедия произошла, когда священнослужитель вышел из храма.

Как сообщает "Интерфакс", священнослужитель скончался прямо возле храма Феодора Студита.

"Все произошло около 16:30. Отец Всеволод сидел на лавочке у своего храма, когда ему вдруг стало плохо, он упал, и через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть", - сообщил агентству прихожанин храма Феодора Студита Александр Петрунько

Уточним, что официального подтверждения смерти протоиерея пока нет. При этом пользователи сети утверждают, что страница свящннослужителя имеет статус "онлайн".

Как известно, Чаплин занимал должность председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви и общества в период с 2009 по 2015 года.

Всеволод Чаплин. Фото: facebook.com/prot.v.chaplin

Напомним, 19-летний житель французского департамента Уаза Александр В. убил 91-летнего священника Римо-католической церкви Роджера Матассоли, обвиняемого в педофилии.

Также "Страна" писала, что Андрей Юраш, которого называют "отцом Томоса" стал фигурантом уголовного дела по преследованию священника из Ровно.