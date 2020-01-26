Вчера, 25 января, прошел очередной матч 31-го тура Украинской хоккейной лиги между "Донбассом" и "Днепром". Донецкая команда вырвала победу в противостоянии с херсонским клубом с минимальным счетом (2:1). Тренер "Донбасса" Сергей Витер ярко прокомментировал итоги поединка.

Видео: YouTube/ УХЛ

Витер заявил, что матчем полностью доволен, а проигрыш команде "Белый Барс" назвал недоразумением: "Пропущенная шайба вообще не интересует. А игрой полностью доволен. Когда мы проиграли "Белому Барсу", это было что-то непонятное. Мы с ребятами уже забыли то поражение. Ну, а всем, кто нас похоронил - большой привет. Я могу так сказать, пусть чуть-чуть некрасиво: у нашей команды всегда был дух, сердце и яйца!".

Стоит отметить, что за день до матча тренер "Донбасса" отпраздновал День рождения. Ему исполнилось 45 лет.

Ранее "Страна" публиковала видео зрелищного гола, который запечатлел на камеру GoPro украинский хоккеист из команды "Ледяные Волки".

Также мы писали о том, что в матче 26-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги между "Белым Барсом" и "Кременчугом" был поставлен уникальный в украинском хоккее рекорд. Защитник "барсов" Владимир Алексюк забросил самую быструю шайбу в истории Украинской хоккейной лиги.