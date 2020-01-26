В селе Ксаверивка Винницкой области произошло столкновение легковых автомобилей Scoda Octavia и Mitsubishi Galant, в результате пострадали три человека с травмами различной степени.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Винницкой области, для ликвидации последствий ДТП были привлечены 5 человек.

Фото: facebook.com/mnsvin

«25 января в 21: 36 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП, которое произошло вблизи с. Ксаверовка Винницкого района. На месте вызова бойцы Аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУДСНС выяснили, что столкнулись две легковушки Scoda Octavia и Mitsubishi Galant. Спасатели обеспечили разрезание отдельных элементов конструкций кузова, отсоединение ГБО и питания», - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/mnsvin

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