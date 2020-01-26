Китай запретил торговлю дикими животными, пока эпидемия коронавируса не будет ликвидирована по всей стране. Это случилось после появления свидетельства того, что эта болезнь передавалась людям через рынок в городе Ухань, который торговал дичью.

Об этом сообщает The Washington Post.

Новые ограничения запрещают перевозку и продажу диких животных, в частности запрещают торговать на рынках, в супермаркетах, ресторанах и на платформах электронной торговли в любой форме.

Сообщение министерства сельского хозяйства гласит, что инспекции будут усилены а нарушения будут рассматриваться "строго" в соответствии с законом.

"Потребители должны полностью понимать риски для здоровья, связанные с употреблением в пищу диких животных, избегать дичи и питаться здоровой пищей", - говорится в нормативных актах, которые были совместно изданы Министерством сельского хозяйства, Государственной администрацией лесного хозяйства и пастбищных угодий и Государственной администрацией регулирования рынка КНР.

Кристиан Уолзер, главный мировой ветеринарный врач из Общества охраны дикой природы, назвал эту меру "важным первым шагом", но сказал, что запрет должен быть постоянным.

"Эта модель (заболевания распространяемые посредством продажи мертвых животных - Ред.) будет повторяться до тех пор, пока мы не запретим не только в Китае, но и в других странах продажу диких животных, особенно для гастрономических целей", - говорит Уолзер.

Китайские ученые говорят, что последняя вспышка коронавируса, по-видимому, распространилась с рынка морепродуктов Хуанань в центральном городе Ухань. Несмотря на свое название, рынок продавал огромное количество диких животных для потребления в пищу, включая живых кошек и собак, черепах, змей, крыс, ежей и сурков.

Городское правительство закрыло рынок морепродуктов в начале января после того, как у людей, работающих там, был выявлен коронавирус.

Напомним, что по данным на воскресенье, 26 января, около 2 000 человек во всем мире были заражены новым коронавирусом 2019-nCoV, 1 610 из случаев заражения - в Китае. Также в Китае зафиксировано 54 летальных исхода.

Случаи заболевания выявили в Южной Корее, США, Гонконге, Японии, Канаде, Сингапуре, Таиланде, Франции, Австралии и Непале.

Ранее мы писали, что из-за опасного коронавируса в аэропорту "Борисполь" будут мерить инфракрасным термометром температуру пассажирам самолетов, прибывших из Китая.

Напомним, что в декабре в китайском городе Ухань была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.