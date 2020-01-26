Мэр Черновцов Алексей Каспрук получил компенсацию за отставку со своего поста, которую суд признал незаконной. Сумма компенсации составила более 260 тысяч гривен.

Об этом гласят данные опубликованные на сайте НАПК (с 26 июля 2018 года по 23 апреля 2019 года).

Стало известно, что в января мэр Каспруку было выплачено 264 839 грн в качестве компенсации среднего заработка по решению суда. Мэр Черновцов был отстранен от должности с 26 июля 2018 года по 23 апреля 2019 года.

Каспрук также задекларировал за январь 39 500 грн зарплаты, которую он получил за работу в горсовете.

Скриншот: public.nazk.gov.ua

Напомним, что в апреле Черновицкий окружной административный суд восстановил в должности мэра Черновцов Алексея Каспрука. Решение о досрочной отставке Алексея Каспрука признали незаконным.

За отставку Каспрука проголосовали местные депутаты. Обязанности Черновицкого городского головы исполнял секретарь горсовета Василий Продан.