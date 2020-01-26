Утром 26 января сепаратисты обстреляли украинские позиции в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Красногоровка и Лебединский. В результате погиб военный.

Об этом сообщает прес-служба штаба ООС, отмечая, что обстрел начался когда свободные от службы военные готовились к воскресному богослужению.

"В ответ на такую ​​активность со стороны врага, украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства без открытия огня с запрещенного оружия", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Штаб ООС

Это уже второй раз за эту неделю, когда погиб украинский военнослужащий. Ранее военный погиб 22 января.

Ранее "Страна" писала о том, что в Донецке впервые за долгое время были сильные обстрелы.