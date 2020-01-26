На Донбассе из-за обстрела погиб украинский военный
Утром 26 января сепаратисты обстреляли украинские позиции в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Красногоровка и Лебединский. В результате погиб военный.
Об этом сообщает прес-служба штаба ООС, отмечая, что обстрел начался когда свободные от службы военные готовились к воскресному богослужению.
"В ответ на такую активность со стороны врага, украинские военнослужащие применили дежурные огневые средства без открытия огня с запрещенного оружия", - говорится в сообщении.
Скриншот: Facebook/Штаб ООС
Это уже второй раз за эту неделю, когда погиб украинский военнослужащий. Ранее военный погиб 22 января.
Ранее "Страна" писала о том, что в Донецке впервые за долгое время были сильные обстрелы.
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