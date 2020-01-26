Суд снял электронный браслет с одесского бизнесмена Вадима Альперина. Его адвокат утверждает, что подозреваемый в организации коррупционной схемы на таможне не будет покидать постоянное место жительства без разрешения детектива НАБУ.

Такаяя информация появилась на странице адвоката Андрея Федура в Facebook.

"Для испуганных и вдохновленных сообщаю, что Вадим Альперин и в дальнейшем будет добросовестно выполнять возложенные на него обязанности, как подозреваемого. И не будет отлучаться с места жительства без разрешения детектива, прокурора или суда", - пишет защитник подозреваемого.

Сообщается, что средство электронный браслет был снят по истечению срока сдействия постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда.

Скриншот: Андрей Федур в Facebook

Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что даст "ценный подарок" тому, кто поможет поймать одного из "крестных отцов" контрабанды в Украине Вадима Альперина.

Зеленский попросил всех подключиться и помочь в поисках Альперина, а также пообещал за это вознаграждение. По словам президента, Альперин якобы сбежал во время спецоперации по выявлению коррупционеров на таможне. Позже в НАБУ от ценного подарка отказались.

После этого бизнесмену объявили о подозрении в организации преступной группы, которая совершала преступления, связанные с растаможкой импортируемых в Украину товаров по заниженным ценам. По делу проходят еще десять человек, в том числе - семь сотрудников таможни.

После того как Вадим Альперин вышел из СИЗО, суд обязал надеть на него электронное средство контроля за передвижением.