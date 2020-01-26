Сегодня ночью, 26 января, около 02.00 ночи в киевскую полицию поступило сообщение о стрельбе возле кафе в Гидропарке. По прибытию на место полицейские установили, что стрельба произошла из-за конфликта на почве взаимных оскорблений. Поспорили двое посетителей кафе и неизвестный.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В результате спора незнакомец достал оружие, сделал несколько выстрелов и скрылся в неизвестном направлении. Пострадавших - 26-летнего жителя Винницкой области и иностранца с травмами госпитализировали.

С места происшествия эксперты изъяли шесть стреляных гильз, которые отправили на проведение экспертизы.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Правоохранители опрашивают свидетелей и проводят розыскные мероприятия.

Скриншот: Facebook/Поліція Києва

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