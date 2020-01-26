В Ужгороде сожгли авто экс-посла Украины в Швейцарии. Видео
В Ужгороде неизвестные подожгли автомобиль украинского дипломата Игоря Дира. Камеры уличного наблюдения зафиксировали поджигателя.
Об этом информирует пресс-служба Закарпатской полиции в соцсети.
"По факту умышленного повреждения автомобиля, принадлежащего 49-летнему жителю областного центра Закарпатья, полицейские начали уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства возгорания автомобиля ", - говорится в сообщении
Информация о поджоге автомобиля марки "Mercedes-Benz" поступила в полицию Ужгорода ночью 26 января, около 02:20.
Предварительная правовая квалификация преступления - часть 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Теперь экспертиза должна выяснить обстоятельства возгорания автомобиля.
Скриншот: Поліція Закарпатської області в Facebook
Журналист Виталий Глагола заявил, что сгоревший автомобиль принадлежит Игорю Диру, который долгое время служил Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Швейцарии. "Я не спешил публиковать, ждал подтверждения. Есть точная информация, что автомобиль сожгли. Камеры наблюдения зафиксировали поджигателя", - написал Глагола в своем Facebook
Скриншот: Віталій Глагола в Facebook
Глагола также опубликовал видео, на котором зафиксировано возгорание авто.
Видео: Віталій Глагола
Ранее "Страна" сообщала о том, что в Киеве у соучредительницы организации "Батьки SOS", которая борется с коррупцией в школах, Алены Парфеновой в ночь на 20 декабря сгорел автомобиль.
Также мы писали, что во Львовской области в результате умышленного поджога сгорела редакция районной газеты "Голос Самборщины".