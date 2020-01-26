В Ужгороде неизвестные подожгли автомобиль украинского дипломата Игоря Дира. Камеры уличного наблюдения зафиксировали поджигателя.

Об этом информирует пресс-служба Закарпатской полиции в соцсети.

"По факту умышленного повреждения автомобиля, принадлежащего 49-летнему жителю областного центра Закарпатья, полицейские начали уголовное производство. Правоохранители устанавливают все обстоятельства возгорания автомобиля ", - говорится в сообщении

Информация о поджоге автомобиля марки "Mercedes-Benz" поступила в полицию Ужгорода ночью 26 января, около 02:20.

Предварительная правовая квалификация преступления - часть 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога. Теперь экспертиза должна выяснить обстоятельства возгорания автомобиля.

Скриншот: Поліція Закарпатської області в Facebook

Журналист Виталий Глагола заявил, что сгоревший автомобиль принадлежит Игорю Диру, который долгое время служил Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Швейцарии. "Я не спешил публиковать, ждал подтверждения. Есть точная информация, что автомобиль сожгли. Камеры наблюдения зафиксировали поджигателя", - написал Глагола в своем Facebook

Скриншот: Віталій Глагола в Facebook

Глагола также опубликовал видео, на котором зафиксировано возгорание авто.

Видео: Віталій Глагола

Ранее "Страна" сообщала о том, что в Киеве у соучредительницы организации "Батьки SOS", которая борется с коррупцией в школах, Алены Парфеновой в ночь на 20 декабря сгорел автомобиль.

Также мы писали, что во Львовской области в результате умышленного поджога сгорела редакция районной газеты "Голос Самборщины".