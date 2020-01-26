Президент Европейского совета Шарль Мишель объявил о том, что созывает специальный саммит. Он будет посвящен долгосрочному финансовому плану Евросоюза на 2021-2027 годы.

Письмо-приглашение главам государств и правительств стран Евросоза опубликовано на сайте Совета ЕС.

"После совещаний, проведенных на уровне послов, я решил созвать специальное заседание Европейского совета, которое начнется 20 февраля 2020 года. Настало время достичь соглашения на нашем уровне по долгосрочному финансовому плану", - написал Мишель.

Любая отсрочка в решении этого вопроса "создаст серьезные практические и политические проблемы и поставит под угрозу продолжение текущих программ и политики, а также запуск новых".

"Я полностью осознаю, что эти переговоры являются одними из самых сложных, с которыми нам приходится сталкиваться. Но я также убежден, что со здравым смыслом и решимостью мы можем заключить соглашение, которое пойдет на пользу всем европейцам", - говорится в письме.

Ранее мы подробно разбирали, возьмут ли Украину в ЕС вместо Британии, как предложил Зеленский.

Также мы рассказывали, что Гончарук поедет на встречу по ассоциации с ЕС и обсудит там Крым и Донбасс.