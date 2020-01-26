На Буковине муж убил ножом жену и зарезался сам. Фото из открытых источников

На Буковине произошла страшная трагедия. Здесь муж убил жену во время семейной ссоры. Он нанес ей несколько смертельных ударов ножом, после чего совершил суицид.

Об этом информирует пресс-служба полиции в Черновицкой области.

"Сегодня, 26 января, в Герцаевское отделение полиции поступило сообщение от врача о том, что в селе Острица Герцаевского района во время семейной ссоры мужчина смертельно ранил свою жену, а затем, вероятно, совершил самоубийство", - говорится в сообщении.

Так, полицейские установили, что 43-летний мужчина несколько раз ударил 36-летнюю жену ножом. От полученных травм она скончалась на месте, после чего муж также решил свести счеты с жизнью. Он нанес себе летальное ножевое ранение в область грудной клетки.

Далее тела супругов направят на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных обстоятельств смерти.

Видео: YouTube/ Поліція Чернівецької області

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установление всех обстоятельств.

Скриншот: Facebook/ Поліція Чернівецької області

Скриншот: Facebook/ Поліція Чернівецької області

Ранее "Страна" писала о том, что смертью закончилась новогодняя ночь для бывшего мужа жительницы Одессы. Она пригласила его отметить праздник к себе домой, а потом убила скалкой.

Также мы сообщали, что 39-летний мужчина в Ирпене была приговорен к девяти годам лишения свободы. Он нанес своей жене смертельное ранение ножом в спину.

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