На Буковине произошла страшная трагедия. Здесь муж убил жену во время семейной ссоры. Он нанес ей несколько смертельных ударов ножом, после чего совершил суицид.

Об этом информирует пресс-служба полиции в Черновицкой области.

"Сегодня, 26 января, в Герцаевское отделение полиции поступило сообщение от врача о том, что в селе Острица Герцаевского района во время семейной ссоры мужчина смертельно ранил свою жену, а затем, вероятно, совершил самоубийство", - говорится в сообщении.

Так, полицейские установили, что 43-летний мужчина несколько раз ударил 36-летнюю жену ножом. От полученных травм она скончалась на месте, после чего муж также решил свести счеты с жизнью. Он нанес себе летальное ножевое ранение в область грудной клетки.

Далее тела супругов направят на судебно-медицинскую экспертизу для установления точных обстоятельств смерти.

Видео: YouTube/ Поліція Чернівецької області

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается установление всех обстоятельств.

Скриншот: Facebook/ Поліція Чернівецької області

Ранее "Страна" писала о том, что смертью закончилась новогодняя ночь для бывшего мужа жительницы Одессы. Она пригласила его отметить праздник к себе домой, а потом убила скалкой.

Также мы сообщали, что 39-летний мужчина в Ирпене была приговорен к девяти годам лишения свободы. Он нанес своей жене смертельное ранение ножом в спину.