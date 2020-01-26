Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина, рассказал, что между российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским установился эффективный рабочий контакт. И подчеркнул, что это - скрупулезный рабочий процесс.

Об этом он рассказал в телепрограмме "Москва. Кремль. Путин". Слова Пескова приводит портал "Вести".

Песков отметил, что "сам по себе контакт не является чем-то из ряда вон выходящим". "Это такой рабочий, скрупулезный рабочий процесс", - пояснил он.

Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что Путин и Зеленский не встретились в Иерусалиме на форуме памяти жертв Холокоста 23 января, поскольку в рамках такого многостороннего мероприятия "просто физически" невозможно провести отдельную встречу.

Ранее "Страна" писала, что Путин на форуме по Холокосту рассказал, что следующими на очереди у нацистов были русские, украинцы и беларусы.

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