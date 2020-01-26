В Киеве произошел конфликт с участием депутата Киевсовета от партии бывшего президента Петра Порошенко "Солидарность-БПП" - Ярослава Диденко. Это случилось на выходных в ресторане "Шинок" на бульваре Леси Украинки.

Об этом "Стране" стало известно от своих источников в МВД.

Народный избранник отдыхал в ресторане с компанией и случайно наткнулся на оппонентов. Разговор не сложился, поэтому депутат вызвал полицию и написал заявление, что на него напала в "Шинке" группа неизвестных - угрожали расправой в связи с его деятельностью депутата и даже обещали устроить провокацию с подкидыванием взятки и последующим документированием.

Полиция завела дело по заявлению депутата по ст.129 УК Украины - Угроза убийством и разыскивает его обидчиков. По нашим данным, конфликт мог возникнуть из-за того, что Диденко в Киевсовете занимает "хлебную" должность заместителя главы Постоянной комиссии по вопросам собственности и "завязан" во многих вопросах с согласованием разрешительных документов для застройщиков.

Вероятно с одним из недовольных "клиентов" он и пересекся на этих выходных в столичном "Шинке" и чуть не пострадал физически.

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