Астрономы NASA сообщили об обнаружении необычной звезды. Она "крадет" вещество у ближайшего звездного соседа и создает новую систему.

Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Пресс-служба управления сообщила, что система состоит из двух звезд - белого и коричневого карликов. Последний делает оборот вокруг своего компаньона каждые 83 минут на расстоянии, соразмерному расстоянию от Луны до Земли.

Сообщается, что постепенно белый карлик вытягивает вещество у соседа, а затем формируется диск вокруг белого карлика.

Так, когда количество "украденного" у соседней звезды вещества достигает пиковых значений, то яркость "вампира" увеличивается в 1600 раз, а потом он снова угасает.

Ранее мы рассказывали о том, как студент-практикант NASA открыл сделал удивительное открытие. Он первым обнаружил экзопланету в созвездии Живописца.

Также "Страна" писала о ближайших планах NASA на этот год. Так, в американском ведомстве в этом году собираются продолжить подготовку новой лунной программы NASA под названием Artemis 1, которая предусматривает полеты на Луну.