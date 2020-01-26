Президент Украины Владимир Зеленский с начала своего президентского срока в 2019 году помиловал 97 человек. Среди них 11 женщин и 86 мужчин.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Офиса президента на их запрос.

"Указами Президента Украины В. Зеленского с 28 мая по 28 декабря 2019 года помиловано 97 лиц", - сказано в нем.

90 из них были освобождены от дальнейшего отбывания наказания, а для 7-и наказание было сокращено.

В то же время Офис президента не ответил на вопрос о том, сколько среди помилованных было иностранцев или граждан, помилованных в рамках обменов для передачи России или на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Бывший Президент Петр Порошенко в 2019 году не подписывал указы о помиловании.

Ранее "Страна" писала, что Трамп помиловал двоих офицеров, осужденных за убийства мирных жителей в Афганистане.

Также мы рассказывали, что Зеленский отправился в Польшу на встречу с Дудой и на мероприятия, посвященные освобождению Аушвица.