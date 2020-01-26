Лидер Корейской Народно-Демократической республики Ким Чен Ын впервые за долгое время появился на публике со своей тетей Ким Гён Хи. Шесть лет назад дядю Ким Чен Ына - Чан Сон Тхэка казнили по обвинению в подготовке госпереворота, это было уже при правлении нынешнего лидера.

Об этом передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Ким Гён Хи посетила вместе с племянником праздничный концерт по поводу лунного Нового года. На опубликованном агентством фото видно, что она сидит на мероприятии рядом с женой Ким Чен Ына - Ри Соль Чжу, через одно кресло от племянника.

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