Четыре человека погибли и еще пять получили ранения в субботу, 26 января, в результате взрыва в мотеле на востоке Южной Кореи, в прибрежном городе Донхэ

Об этом сообщает изданиие The Korea Times.

"Взрыв произошел на втором этаже мотеля, где семь гостей использовали газовую плиту для приготовления мяса", - рассказал Ким Донг-Ву, сотрудник пожарной охраны.

Он добавил что четыре человека в комнате погибли, а остальные трое получили серьезные ранения. Взрыв также привел к легким травмам двух других гостей, которые находились в разных комнатах.

Ким заявил, что чиновники расследуют причину взрыва. Министерство внутренних дел и безопасности предположило, что взрыв мог быть вызван утечкой газа. Чиновники пока не предоставили личные данные тех, кто был убит или ранен.

Ранее в этом месяце мы сообщали о том, что в сельском клубе в Тернополе из-за утечки газа произошел пожар. Восемь детей получили ожоги и были госпитализированы.

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